Herlings eindigt als vierde bij MXGP-wedstrijd in Tsjechië

De eindzege in Tsjechië werd opgeëist door Antonio Cairoli. De Italiaan won de tweede race, nadat hij in de eerste manche als derde was geëindigd.

Herlings moest behalve Cairoli ook de Belg Clément Desalle en de Sloveen Tim Gajser, die de sterkste was in de eerste race, voor zich dulden in Loket.

Bij de vorige drie wedstrijden, in Rusland, Lombardije en Portugal, moest Herlings zich tevreden stellen met de tweede plaats.

Glenn Coldenhoff, de tweede Nederlander in deze klasse, werd negende in het eindklassement. Hij finishte in beide races als elfde.

Kampioenschap

In het kampioenschap klimt Herlings met 418 punten naar de derde plaats. De Nederlander passeert de Fransman Gautier Paulin, die slechts een punt minder heeft en zondag als vijfde eindigde in Tsjechië.

Cairoli verstevigde met 523 punten zijn leidende positie in het WK. Hij heeft 92 punten meer dan Desalle.

De MXGP-wedstrijd in Loket was de dertiende van dit seizoen. Op zondag 6 augustus staan de volgende twee races op het programma in het Belgische Lommel.