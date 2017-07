Froome blij met naderende eindzege in 'zwaarste en spannendste' Tour

"Ik ben sprakeloos. Het is een geweldig gevoel", jubelde Froome na afloop van de tijdrit, waarin hij als derde eindigde achter de Poolse ritwinnaar Maciej Bodnar en diens landgenoot Michal Kwiatkowski.

Froome begon de tijdrit met slechts 23 seconden voorsprong op Romain Bardet en 29 tellen voorsprong op Rigoberto Uran. "De verschillen waren nog erg klein voorafgaand aan deze tijdrit. Ik moest er nog vol voor gaan."

In de tijdrit stelde de 32-jarige Brit zijn eindzege zonder problemen veilig. Hij begint de slotrit, waarin vrijwel nooit meer verschuivingen plaatsvinden in het algemeen klassement, met een voorspong van 54 seconden op nummer twee Uran.

Spannende strijd

"Het is zeker de spannendste en zwaarste Tour in mijn carrière", zei Froome, die de Tour eerder won in 2013, 2015 en 2016. "Het was een geweldig gevecht tussen de klassementsrenners."

"Gezien het parcours moest het wel een spannende strijd worden", vervolgde hij. "Maar ik had niet verwacht dat de beslissing pas zou vallen in de tijdrit in Marseille."

De kopman van Team Sky werd voorafgaand aan de Tour gezien als de topfavoriet voor de eindoverwinning. "Er stond zeker wat druk op mij, maar het is goed om dat te hebben. Het motiveert me alleen maar meer", aldus de Brit. "Ik ben opgelucht dat ik opnieuw win."

Froome wist tijdens deze Tour geen enkele ritzege te boeken. "Dat interesseert me niets. We wisten dat dit parcours er meer dan ooit om vroeg dat we deze Tour puur zouden benaderen als een race van drie weken, zonder ons specifiek te richten op een etappezege."

Mooiste moment

Hij noemde de aankomst in het Stade Vélodrome in Marseille zijn mooiste moment uit deze Tour. "Toen realiseerde ik me dat ik weer zeker was van het geel", zei Froome, die er geen problemen mee had dat hij bij de start van zijn tijdrit werd uitgefloten door het Franse publiek.

"Dat de mensen in het stadion floten toen ik vertrok voor mijn race, vond ik normaal. Er stond een Fransman op de tweede plaats, met een kleine achterstand, we waren in het centrum van Marseille en ook nog in een voetbalstadion. Ik nam het niet zo persoonlijk op."

Zondag kan Froome zijn vierde eindzege definitief op zijn palmares bijschrijven. Dan eindigt de laatste etappe van de Tour traditiegetrouw in Parijs op de Champs-Élysées.

"De eerste was bijzonder, omdat het de eerste was", zei Froome. "De tweede eindzege telde zwaar, omdat bleek dat ik opnieuw de ronde kon winnen. De derde was mooi omdat ik erin slaagde de tweede op rij te winnen. En nu heb ik nummer vier, die de derde op rij is en waarmee ik dicht in de buurt ben gekomen van grootheden als Merckx, Indurain en Hinault."

Eddy Merckx, Miguel Indurain en Bernard Hinault wonnen de Tour allen vijf keer en zijn daarmee samen met Jacques Anquetil recordhouder.