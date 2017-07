Persoonlijk record Hassan op 800 meter in Monaco, Bolt onder tien seconden

Daarmee was Hassan bijna anderhalve seconde sneller dan haar vorige toptijd op deze afstand. Eerder deze maand liep ze 1.58,13 bij de Diamond League in Lausanne.

Hassan liep bij het ingaan van de tweede en laatste ronde nog achteraan, maar schoof vervolgens op naar voren. Ze kwam echter te laat om de top drie nog te achterhalen.

De 800 meter werd gewonnen door Caster Semenya. De Zuid-Afrikaanse zette met 1.55,27 de beste tijd van het seizoen neer.

Behalve Semenya waren ook Francine Niyonsaba (1.55,47) uit Burundi en de Amerikaanse Ajee Wilson (1.55,61) sneller dan Hassan.

Hassan had zich op de 800 meter al verzekerd van deelname aan de WK van komende maand in Londen. Daar komt ze ook in actie op de 1500 en 5000 meter.

Bolt

Op de 100 meter liep Bolt met 9,95 zijn beste tijd van het seizoen. De achtvoudig olympisch kampioen bleef de Amerikaan Isaiah Young (9,98) en Akani Simbine (10,02) uit Zuid-Afrika voor.

Bolt beëindigt volgende maand bij de WK zijn glansrijke carrière. In de voorbereiding liep de Jamaicaan eerder alleen in Kingston (10,03) en bij de Diamond League in Ostrava (10,06).

In Londen hoopt hij met zijn vierde wereldtitel op de 100 meter afscheid te kunnen nemen. Hij loopt ook de 4x100 meter estafette. De 200 meter laat Bolt schieten.

Vloon

Polsstokhoogspringer Menno Vloon kwam bij zijn debuut in de Diamond League niet hoger dan 5,60 meter, waarmee hij als tiende eindigde in het veld van elf. Vloon, die sinds kort met 5,85 het Nederlands record in handen heeft, wist niet over 5,72 meter te komen.

Bram Som leidde de Keniaan Emmanuel Korir als 'haas' naar de beste seizoenstijd op de 800 meter bij de mannen: 1.43,10.