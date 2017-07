Vluchter Mollema voelde zich eigenlijk niet zo goed bij start etappe

"Eigenlijk voelde ik me niet zo goed bij de start", zei Mollema, kort na finish in Salon de Provence, tegen de NOS. De 30-jarige renner van Trek-Segafredo had het onderweg vooral lastig bij een colletje van de derde categorie. "We kwamen bij het klimmetje en ik zat echt af te zien."

Op 18 kilometer van de meet brak de kopgroep in tweeën. Mollema kon het tempo van de voorste groep niet meer volgen en kwam uiteindelijk als twintigste, op 1.37 van ritwinnaar Edvald Boasson Hagen, over de meet.

"Ik heb een paar keer geprobeerd om mee te springen, maar er waren heel veel vlakke wegen in de finale. Op een gegeven moment brak het, uit het niets eigenlijk. Toen reden er negen man weg en was het voorbij."

De achtervolgende groep wist het gat met de kopgroep niet meer te dichten. "Op zich draaiden het bij ons niet verkeerd, maar er zaten negen sterke mannen van voren."

Mooie ervaring

Afgelopen zondag won Mollema de vijftiende etappe in de Tour na een fraaie solo. Donderdag maakte de Groninger ook deel uit van een omvangrijke kopgroep. "Het was leuk om een weekje alleen voor ontsnapping te gaan. Het was een mooie ervaring om zo de Tour te rijden."

Mollema begon de Tour nog als helper van Alberto Contador. De Spanjaard zag zijn kansen op een derde eindzege echter al vroeg slinken, waarna Mollema voor eigen kansen mocht gaan. In het algemeen klassement steeg Mollema vrijdag van de twintigste naar de zeventiende plek.