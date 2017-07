Mexico en Jamaica plaatsen zich voor laatste vier Gold Cup

De titelhouder van het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied versloeg Honduras in Glendale (Arizona) met 1-0. Het doelpunt viel al in de vierde minuut en kwam op naam van Rodolfo Pizarro.

Mexico komt in de halve finales uit tegen Jamaica, dat met 2-1 te sterk was voor Canada. Dat duel, zondag in de Rose Bowl in Californië, is een herhaling van de finale in 2015.

Met een zege van 3-1 op Jamaica veroverde Mexico toen voor de zevende keer de Gold Cup.

In de andere halve eindstrijd speelt het Amerikaans gastland zaterdag in Dallas tegen Costa Rica. De finale is op 26 juli in Santa Clara.