Volleybalsters onderuit tegen VS op World Grand Prix

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison ging in het Braziliaanse Cuiabá met 3-1 (25-15, 23-25, 28-26 en 25-21) onderuit.

Amerika was vorig jaar op de Spelen van Rio de Janeiro in de strijd om het brons ook al met 3-1 te sterk. Dit keer verspeelde Nederland een voorsprong van 16-13 in de derde set en 14-9 in de vierde set.

Oranje zakte door de nederlaag tegen de VS naar de derde plaats. De nationale ploeg strijdt in de laatste twee duels om een plaats voor het finaletoernooi van de World Grand Prix in China (2-6 augustus).

Daarvoor volstaat een plaats bij de beste vijf in de groep. Vrijdag staat een duel met gastland Brazilië op het programma. België, voorlopig hekkensluiter, is zondag de laatste tegenstander van Nederland.

Oranje won de World Grand Prix één keer, in 2007.