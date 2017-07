Barguil officieus zeker van eindzege in bergklassement

De voornaamste belager van Barguil - de Sloveen Primoz Roglic van Lotto-Jumbo - had donderdag in de achttiende etappe met finish op de Col d'Izoard onderweg punten moeten pakken om zijn achterstand te verkleinen. Dat gebeurde niet, waardoor de Fransman drie dagen voor het einde al zeker is van de eindzege.

Barguil moet nog wel zondag de eindstreep in Parijs halen. Hij wordt de opvolger van de Pool Rafal Majka en is de eerste Fransman sinds Thomas Voeckler in 2012 die de bolletjestrui wint.

Vrijdag staat er een heuvelachtige etappe op het programma met drie beklimmingen van de derde categorie. Zaterdag in de individuele tijdrit in Marseille en zondag bij de vlakke rit naar de Champs-Élysées in Parijs zijn er geen punten meer te verdienen voor de bolletjestrui.

Groene trui

De kans is groot dat Team Sunweb met twee truien op het podium staat in Parijs. De Australiër Michael Matthews begon donderdag met een voorsprong van 160 punten in het klassement van de groene trui aan de achttiende etappe.