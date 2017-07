Spaanse voetbalsters beginnen met overwinning op Portugal aan EK

Gezien het spelbeeld viel de Spaanse zege te klein uit. Vicky Losada, na een technisch hoogstandje, en Amanda Sampedro, met een kopbal, kwamen in de eerste helft tot scoren.

Spanje doet voor de derde keer mee aan de eindronde om de Europese titel. In 2013 strandde de Spaanse ploeg in de kwartfinales, in 1997 was Italië in de halve eindstrijd te sterk.

Spanje kwam de EK-kwalificatiereeks zonder puntverlies door. De nummer dertien van de wereldranglijst maakte in de acht gewonnen duels tevens de meeste doelpunten in het kwalificatietoernooi: 39.

Debuut

Portugal debuteert op het EK. Het team plaatste zich als zestiende en laatste land voor het EK in Nederland door in de play-offs Roemenië uit te schakelen.

In de andere wedstrijd in poule D speelt Engeland woensdagavond in Utrecht tegen Schotland. De Britse derby begint om 20.45 uur.