Mollema merkt dat zeventiende Touretappe 'er flink heeft ingehakt'

"Toen Contador overstak, zijn we volle bak voor hem gereden. Het was een mooie poging voor hem om nog op te schuiven in het klassement. Helaas kwam hij tekort op de beslissende klim", constateerde Mollema na afloop tegen de NOS.

Mollema, die zondag de vijftiende rit op zijn naam schreef, sprak voor aanvang van de loodzware Alpenrit al uit dat hij mee wilde zitten in de ontsnapping en slaagde daar ook in.

"Het begin was perfect met die ontsnapping. Ik voelde me heel goed bij de start", zei Mollema, die bovendien na 119 kilometer koers de gehele Col du Télégraphe op kop reed en de voorsprong op de groep met klassementsrenners zo met een minuut vergrootte.

"Het was lekker om aan kop te rammen", zei Mollema, de huidige nummer 21 van het algemeen klassement. "Het ging op zich goed, want ik kon mooi op tempo blijven rijden. Dat was wel lekker, maar toen Roglic aanviel was het voor mij wel voorbij."

Ingehakt

Mollema kon op de Col du Galibier niet mee met de latere winnaar Roglic en moest bovendien in dienst rijden van Contador, die vanuit het peloton een bruggetje had geslagen met het peloton. De Spanjaard moest op de slotklim echter lossen. Toch hield Mollema een goed gevoel over aan de rit.

"Als ploeg hebben we het gewoon goed gedaan", zei Mollema, die nog niks kan zeggen over zijn kansen op de zege in de achttiende rit. "Vandaag heeft er wel ingehakt, hopelijk kan ik goed herstellen."

Ploegleider Steven de Jongh had ook goede hoop dat Contador voor de ritzege kon gaan. "Het plan was op zich super. Alberto wilde dolgraag deze etappe winnen, maar had uiteindelijk niet de benen om Roglic te volgen."