Vink stopt na 22 jaar als scheidsrechter betaald voetbal

"Toen ik onlangs weer geblesseerd raakte, voelde ik dat het moment gekomen was om te stoppen. Met pijn in het hart, maar het is goed zo", zegt Vink woensdag bij de bekendmaking van het nieuws op de website van de KNVB.

"Eerst wil je je daar niet bij neerleggen, wil je er tegen knokken. Maar dat is tegen beter weten in. Gaandeweg komt de acceptatie. Het is mooi geweest zo. Ik heb een toptijd gehad en het is nu aan de jongere talenten."

De Noordwijker fluit zaterdag 29 juli voor het laatst bij de oefenwedstrijd Feyenoord-Real Sociedad in De Kuip. De eerste wedstrijd van Vink in het betaalde voetbal was in maart 1995 Helmond Sport-Haarlem (4-3).

EK 2008

Hoogtepunt in de loopbaan van Vink was het EK van 2008 in Oostenrijk en Zwitserland. Hij gaf toen in de derde minuut al vroeg een penalty bij het duel Oostenrijk-Kroatië (0-1). Hij had dat toernooi ook de leiding bij Spanje-Zweden (2-1).

De Nederlander floot eveneens diverse duels in de Champions League, waaronder de Juventus-Real Madrid en Arsenal-Liverpool. In 2007 was hij de eerste scheidsrechter in het verbouwde Wembley, bij de wedstrijd tussen Jong Engeland en Jong Italië.

Het leiden van Ajax-FC Twente in 2011 ziet Vink als een van de hoogtepunten uit zijn loopbaan. Ajax en Twente konden in die wedstrijd allebei kampioen worden. De Amsterdammers wonnen met 3-1. "Zelfs de datum vergeet ik nooit meer; 15 mei 2011. Een ervaring om nooit meer te vergeten", vertelt Vink.

Een dieptepunt vindt hij zijn schorsing door de KNVB nadat hij tijdens de wedstrijd FC Twente-AZ een handsbal van AZ-verdediger Simon Poulsen miste en FC Twente een strafschop onthield.

"Ik kan er nog steeds emotioneel van worden. Het is zo oneerlijk. Zo persoonlijk. Daar kan ik nog steeds niet mee leven, nee. Een zwarte bladzijde in mijn carrière."