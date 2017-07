Ploegleider Visbeek: 'Het is zeldzaam dat plan zo goed werkt in Tour'

"Vandaag was een van die dagen dat een plan dat je van tevoren bedenkt helemaal uitkomt", aldus ploegleider Aike Visbeek. "Dat gebeurt wel vaker, maar in Tour de France is het zeldzaam."

Team Sunweb trok aan het begin van de etappe vol door toen topsprinters als groenetruidrager Marcel Kittel en Dylan Groenewegen gelost werden op de eerste col, de Côte de Boussoulet van derde categorie. De ploegen van Kittel (Quick-Step Floors) en Groenewegen (Lotto-Jumbo) probeerde nog wel terug te komen in de door wind gedomineerde etappe, maar dat lukte niet. Matthews was daardoor veel concurrenten kwijt voor de eindsprint.

"We hadden van tevoren vier scenario's bedacht en dit was er een van", legt Visbeek uit. "We wisten dat als een groep met sprinters gelost zou worden en er een kopgroep weg zou rijden waar me niet tevreden mee waren, dat we konden gaan rijden en deze situatie konden creëren."

"Dat het precies zo lukt, is heel knap. Het geeft de motivatie en het teamwork aan binnen onze ploeg. Laurens ten Dam, die woensdag in de eerste Alpenrit een heel mooie kans heeft om voor een ritzege te gaan, heeft zich vandaag ook helemaal leeggereden, en dat geldt voor de hele ploeg."

Arndt

Nadat Ten Dam, Albert Timmer en Mike Teunissen in het eerste deel van de etappe het kopwerk deden, was het Nikias Arndt die Matthews in de laatste kilometers naar de zege wist te piloteren. De Australiër bleef in de sprint in Romans-sur-Isère Edvald Boasson Hagen en John Degenkolb net voor.

"Het was een heel zware dag voor onze ploeg, het was vier uur pijn lijden", zegt de 25-jarige Arndt in gesprek met NUsport. "Maar we hebben de etappe gewonnen, dus uiteindelijk kunnen we ervan genieten. We hebben het fantastisch gedaan vanaf het begin van de rit en we kunnen heel, heel trots zijn."

Volgens de Duitser toont het optreden van zijn ploeg in de eerste etappe van de derde Tourweek aan dat Team Sunweb nog lang niet verzadigd is na eerdere zeges van Warren Barguil (in rit dertien) en Matthews (in rit veertien).

"We zijn nog heel gemotiveerd en hebben geen trek om het rustig aan te doen omdat we al meerder overwinningen hebben geboekt. Dat hebben we vandaag duidelijk laten zien."

Arndt kende in de finale geen enkele twijfel dat Matthews het werk van zijn team zou afmaken, al duurde het lang voordat hij de bevestiging kreeg. "Ik was er heel zeker van dat hij zou winnen, maar ik hoorde maar niks over de radio. Gelukkig heeft Michael het geweldig gedaan."