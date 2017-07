Kerkhove kansloos onderuit in eerste ronde WTA-toernooi Boekarest

De partij duurde één uur en negen minuten. Kerkhove en Maria speelden nog nooit eerder tegen elkaar op WTA-niveau. De Nederlandse bezet de 193e plek op de wereldranglijst en de Duitse is de mondiale nummer 67.

Kerkhove verloor maandag op het gravel in Boekarest in de laatste kwalificatieronde van de Bulgaarse Sesil Karatantcheva, maar ze werd als lucky loser toch toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Het was de derde keer in haar carrière dat de Kerkhove het hoofdschema van een WTA-toernooi had bereikt. Eerder dit jaar haalde ze de kwartfinales in Kuala Lumpur en strandde ze in de eerste ronde in het Mexicaanse Monterrey.

Later dinsdag komen nog twee Nederlandse vrouwen in actie. Quirine Lemoine speelt tegen de Belgische Elise Mertens en Arantxa Rus neemt het op tegen de Française Pauline Parmentier.