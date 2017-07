Horner looft manier waarop 'volwassen' Verstappen met tegenslag omging

De 19-jarige Verstappen slaagde er tot de race op Silverstone vanwege technische problemen drie keer op rij niet in om de eindstreep te halen. Op het Britse circuit werd de Red Bull-rijder vierde.

"Het gaf een voldaan gevoel om de geblokte vlag weer eens te zien. In de voorgaande drie races deed Max het goed, maar toen zat het niet mee. Dit was goed voor het team, hier moeten we op voortborduren", aldus Horner.

"Max heeft zich heel volwassen opgesteld. Soms liet hij zijn emoties na een race even de vrije loop, maar dan herpakte hij zichzelf ook weer snel. De manier waarop hij zich presenteert wordt alleen maar beter."

Volgens de 43-jarige Horner heeft Verstappen later in zijn loopbaan profijt van de tegenslag. "Hij wordt hier een sterker persoon van. Dit was een moeilijke periode in zijn nog jonge loopbaan, maar hij gaat gewoon door. Maandag zat hij alweer in de simulator om zich voor te bereiden op Hongarije."

De voormalig autocoureur genoot ook van de manier waarop Verstappen een aanval van Ferrari-coureur Sebastian Vettel afsloeg op Silverstone. "Je moet echt je best doen om er langs te komen, hij geeft nooit op. Je hoorde het publiek ook losgaan. Ze waarderen zo'n manier van racen."

Ricciardo

Wat betreft zijn gedrag heeft Verstappen veel geleerd van teamgenoot Daniel Ricciardo, die ruim acht jaar ouder is. "Max ziet hoe Daniel zich gedraagt en presenteert. Hij profiteert van Daniels ervaring en er is veel onderling respect."

"Toen Max bij Toro Rosso in de Formule 1 begon was dat heel anders met Carlos Sainz. Ze zochten allebei nog hun weg in de sport. Toen Max de overstap naar Red Bull maakte, was Daniel al een racewinnaar."

Horner twijfelt er niet aan dat Verstappen, de huidige nummer zes in de WK-stand met 57 punten, op termijn succesvol zal zijn in de Formule 1. "In iedere loopbaan zijn er hoogte- en dieptepunten. Hij heeft nog een lange carrière voor zich en gaat daarin geweldige dingen bereiken."

Mocht de jonge Limburger op termijn met teamgenoot Ricciardo in een wereldtitelstrijd verwikkeld raken, dan zullen de verhoudingen volgens Horner wel gaan veranderen. "Waarschijnlijk wel, maar de druk die daarbij komt kijken heeft invloed op iedere relatie tussen twee coureurs. Ik kan me momenteel geen betere rijders wensen."

2018

Verstappen en Ricciardo kunnen zich in de RB13 dit jaar opnieuw niet meten met de topteams Mercedes en Ferrari. Horner hoopt dat in 2018 het gat met de concurrentie eindelijk gedicht kan worden.

"Dit jaar zag ik het eigenlijk al bij de tweede wintertest in Barcelona. Toen was het duidelijk dat wat we op het circuit zagen niet overeenkwam met eerder in de windtunnel", blikt de teambaas terug op het moment waarop hij besefte dat het een moeilijk seizoen ging worden.

Horner benadrukt dat het in de sport nu eenmaal moeilijk is om het materiaal altijd op orde te hebben. "In andere sporten heb je alleen te maken met een racket, stick of bal. Bij ons zijn er zoveel facetten die een rol spelen in wat een coureur wel of niet kan bereiken. Het maakt Formule 1 de grootste teamsport ter wereld."

De voorbereidingen op volgend jaar zijn inmiddels gestart. "Dat begint nu allemaal een beetje. Hoe meer we nu leren van onze huidige auto, hoe meer we dat kunnen meenemen in de nieuwe. We zijn dit seizoen in ieder geval op de goede weg. We maken steeds progressie sinds de Grand Prix van Barcelona en blijven vooruitgaan. Ik wil dit seizoen nog een race winnen."

In Hongarije staat op 30 juli de elfde Grand Prix van het seizoen op het programma. Na een zomerstop van vier weken wordt het Formule 1-seizoen daarna vervolgd in België op het circuit van Spa-Francorchamps.