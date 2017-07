Mollema hoopt op kans op nieuwe ritzege in laatste twee bergritten

De 30-jarige coureur van Trek kwam zondag in de vijftiende etappe als eerste over de meet in Le Puy-en-Velay na een solo van dertig kilometer.

"Er komen nog zes mooie ritten aan", aldus Mollema maandag op de tweede rustdag tegenover de toegestroomde media. "Ik hoop dat we met Alberto Contador en John Degenkolb nog een kans krijgen op een ritzege. Dat zou super zijn. Voor mij zijn er twee bergritten waarin ik me nog wil tonen."

Voor Mollema betekende het zondag zijn eerste ritzege in de Ronde van Frankrijk. In 2013 won de Nederlander een etappe in de Vuelta.

Mollema heeft zijn overwinning goed gevierd. "De nacht was kort, ik heb behoorlijk liggen woelen in bed", zei de Nederlander. "Vanmorgen heb ik gebruikt om de finale van de etappe nog eens terug te kijken en alle felicitaties te lezen op mijn telefoon."

Vieren

"Die finishmeters waren ook heel gaaf. Ik had nog wel wat uitbundiger kunnen juichen, want er was nog tijd genoeg", aldus Mollema. "Maar daar heb ik helemaal niet aan gedacht toen ik naar de streep fietste. Ik heb het goed gevierd, ook ’s avonds in het hotel. Speechen, je kent dat wel, het hoort er allemaal bij. Ik heb de ploeg bedankt."

"Er was wel iets meer emotie dan normaal", vertelde Mollema, die een speciaal bedankje had voor zijn Oostenrijkse ploeggenoot Michael Gogl. "Hij verrichtte veel werk door het gat met de eerste kopgroep onder controle te houden in zijn eentje. Vervolgens bracht hij mij in stelling voor de eerste klim om daar de oversteek te maken. Dat was een topprestatie, zeker als je weet dat die jongen ook nog een breukje heeft in een hand."

Dinsdag gaat het peloton over 165 kilometer van Le Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère. De verwachting is dat de heuvelachtige zestiende etappe eindigt in een massasprint.