Froome noemt winnen Tour 2017 grootste uitdaging uit loopbaan

De 32-jarige Brit van Team Sky was de afgelopen twee jaar oppermachtig, maar wordt nu op de hielen gezeten door met name Fabio Aru, Romain Bardet en Rigoberto Urán.

"Met een halve minuut voorsprong vlak voor de tijdrit in Marseille zal ik er niet gerust op zijn", zei Froome maandag in Le-Puy-en-Velay tijdens de tweede rustdag van deze Tour.

De Italiaan Aru staat op achttien seconden, de Fransman Bardet op 23 tellen en de Colombiaan Uran op 29 seconden. Woensdag trekt het peloton de Alpen in. "Ik wist dat het een spannende Tour zou worden, maar het gaat nu echt om seconden", beseft Froome. "Dat geeft uiteraard stress. Dit zal de grootste uitdaging zijn in mijn carrière, mijn meest zware Tour om te winnen."

Heuvelachtig

Dinsdag hoeft Froome in de zestiende etappe waarschijnlijk nog niet volle bak te rijden. De rit over 165 kilometer van Le Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère is heuvelachtig en de verwachting is dat het eindigt met een massasprint.

In totaal staat Froome op vier eindzeges in de Tour. Hij won in 2013 voor het eerst, nadat hij in 2012 als tweede eindigde achter landgenoot en toenmalig ploeggenoot Bradley Wiggins.