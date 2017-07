Quick-Step grootverdiener in eerste twee weken Tour de France

Marcel Kittel is voor een groot deel verantwoordelijk voor het hoge bedrag. De Duitse topsprinter, die in het groen rijdt, boekte al vijf ritzeges, goed voor in totaal 55.000 euro. Ook heeft Quick-Step Floors met Daniel Martin een renner in de top tien van het algemeen klassement. De Ier staat vijfde.

Bij Team Sunweb gaat het deze Tour financieel ook goed. De Duitse formatie met Nederlandse roots reed al een bedrag van 58.590 euro bij elkaar. Sunweb was vooral de laatste dagen erg succesvol.

Vrijdag schreef Warren Barguil de dertiende etappe op zijn naam. Een dag later was Michael Matthews de beste in Rodez. Ook heeft de ploeg met Barguil de drager van de bolletjestrui in de gelederen.

Team Sky, de ploeg van geletruidrager Chris Froome, staat op de derde plek. De Britse ploeg staat na de eerste twee weken op een bedrag van 54.790 euro. Naast Froome hadGeraint Thomas een belangrijk aandeel in de eerste weken. De Brit won de openingstijdrit in Düsseldorf en hield de gele leiderstrui vervolgens tot de vijfde etappe vast. In de loodzware negende etappe brak Thomas zijn sleutelbeen en moest opgeven.

Lotto-Jumbo

Lotto-Jumbo staat met een bedrag van 25.160 euro op een twaalfde plaats. De Nederlandse formatie boekte nog geen ritzege, maar werd in de elfde etappe wel een keer tweede met topsprinter Dylan Groenewegen. Ook bezet de Australiër George Bennett op dit moment de twaalfde plaats in het algemeen klassement.

Bahrain-Merida, de ploeg van de Nederlandse ploegleider Tristan Hoffman, verdiende met 3.110 euro het minst van alle Tourploegen.

Het is gebruikelijk dat een ploeg aan het einde van de Ronde van Frankrijk het totale bedrag door tien deelt. Naast de negen renners krijgt de staf een tiende van de opbrengst. De eindzege van de Ronde van Frankrijk levert 500.000 euro op.