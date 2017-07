Ploegleider Gallopin blij dat Mollema zijn neefje voorbleef in Le Puy-en-Velay

Tony Gallopin (29), een neef van Alain Gallopin (60), zat in de vijftiende etappe in de omvangrijke kopgroep waaruit Mollema de rit won.

De renner van Lotto Soudal belandde in de finale samen met Primoz Roglic, Diego Ulissi en Warren Barguil in de achtervolgende groep op Mollema, maar dat kwartet kwam in op de streep negentien seconden tekort. Gallopin, die vorig jaar achter Mollema tweede werd in de Clasica San Sebastian, eindigde zondag achter Ulissi als derde in Le Puy-en-Velay.

"Laten we duidelijk zijn: ik werk voor Trek-Segafredo", zegt Alain Gallopin in gesprek met NUsport. "Het was goed geweest voor de familie Gallopin om te winnen met Tony. Maar het is ook goed voor de familie Gallopin om te winnen met Bauke."

"Ons team had deze zege bovendien heel erg nodig. Vanaf het begin van de Tour rijden we goed, alleen hadden we niet zoveel geluk. Onze sprinter (John Degenkolb, red.) én onze kopman voor het klassement (Alberto Contador, red.) vielen."

Instinct

Door de valpartijen en het stevige tijdverlies van Contador in de eerste tien dagen kreeg Mollema de vrijheid om voor ritzeges te gaan, een kans die hij zondag met beide handen aangreep.

De 30-jarige Groninger begon met nog iets minder dan dertig kilometer te gaan aan een solo die hij uiteindelijk succesvol afrondde.

"Bauke volgde zijn instinct en gíng. Iedereen in het groepje keek naar elkaar, dus dit was een goed moment", antwoordt Alain Gallopin op de vraag of hij dacht dat Mollema te vroeg aanviel.

"Je weet dat het lastig wordt als een sterke renner als mijn neef in de achtervolging gaat en ook de wind hielp niet mee, maar Bauke is iemand die nooit opgeeft en er altijd voor gaat", zegt de ploegleider van Trek. "Dit was een meer dan verdiende zege voor hem."