PSV'er Willems maandag gekeurd bij Eintracht Frankfurt

Dat zegt technisch directeur Fredi Bobic van Eintracht Frankfurt tegen de Wiesbadener Kurier.

Willems verliet zondag al het trainingskamp van de Eindhovense club in Zwitserland om de onderhandelingen af te ronden.

Willems stapte in 2011 van Sparta Rotterdam over naar PSV. De 22-voudige international tekende in december vorig jaar nog tot medio 2018 bij. Willems gaf onlangs te kennen dat hij toe is aan een volgende stap in zijn loopbaan.

PSV en Eintracht bevestigen via de officiële kanalen de transfer pas als die helemaal is afgerond. Frankfurt eindigde afgelopen seizoen als elfde in de Bundesliga.

PSV ontvangt een transfersom van circa zeven miljoen euro voor Willems, meldt het Eindhovens Dagblad.

Bij Eintracht Frankfurt wordt Willems ploeggenoot van onder anderen Jonathan de Guzman en Sébastian Haller. Zij komen over van respectievelijk Napoli en FC Utrecht.