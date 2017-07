Van Ginkel kijkt uit naar eerste volledige seizoen bij PSV

Het wordt voor Van Ginkel al zijn derde uitleenperiode in het Philips Stadion. De afgelopen twee seizoenen arriveerde hij echter pas na de winterstop.

"Ik ben twee keer een half jaartje PSV'er geweest en vind het lekker nu een heel seizoen bij de club en de ploeg te zijn", vertelde Van Ginkel nadat hij arriveerde in het Zwitserse Verbier, waar de Eindhovenaren op trainingskamp zijn, aan PSV TV.

"Ik ben hartstikke blij dat ik hier sta. In eerste instantie was er even sprake van koop, maar al snel werd duidelijk dat dat niet ging lukken. Daarna kwam een huur ter sprake. Voor mij is dit wel lekker."

Toekomst

Dat Van Ginkel opnieuw wordt verhuurd, hoeft niet te betekenen dat er geen toekomst voor hem is in Londen. De zesvoudig Oranje-international verlengde zondag zijn contract bij Chelsea tot medio 2020.

De 24-jarige Van Ginkel maakte in zijn vorige periodes bij PSV een goede indruk en daarom deed technisch manager Marcel Brands er alles aan om hem opnieuw te halen.

"Hij stond bovenaan ons lijstje en daar zijn we niet van afgeweken. Met hem, Jorrit Hendrix, Bart Ramselaar, Davy Pröpper en een aantal jonge jongens in de selectie hebben we ons middenveld op orde."

Van Ginkel traint maandag al voor de eerste keer mee. PSV oefende zondag in Zwitserland tegen AS Monaco en speelde daar tegen de Franse landskampioen met 0-0 gelijk.