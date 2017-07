Ploegmaat De Kort hoopt dat nuchtere Mollema ritzege uitbundig zal vieren

"Ik ga ervan uit dat Bauke na deze overwinning wel uitbundig zal zijn", zegt De Kort met een glimlach. "Dit is voor hem en de ploeg een heel mooie zege, dus dat mag wel even gevierd worden. Ik hoop dat hij een biertje voor me betaalt vanavond."

De 30-jarige Mollema boekte in de vijftiende Tourrit de grootste overwinning uit zijn carrière door in Le Puy-en-Velay solo aan te komen. De Kort kwam achttien minuten later over de finish en hoorde het goede nieuws van de speaker.

"Ik wist dat Bauke goed van voren zat, maar mijn communicatie haperde wat. Toen ik in de laatste kilometer zat, riep de speaker 'Vainqueur de jour Bauke Mollema'. Vervolgens ben ik wel even met een gebalde vuist over de streep gereden."

"Het is natuurlijk al heel mooi dat een Nederlander een Touretappe wint. Dat Bauke daarnaast nog een ploeggenoot is, maakt het natuurlijk helemaal geweldig. Bauke draait al jaren mee met de wereldtop en verdient deze overwinning absoluut."

De Kort wist de afgelopen dagen niet zeker of Mollema steeds beter in vorm kwam. "Bij Bauke weet je het eigenlijk nooit zo goed hoe hij zich voelt", stelt de Brabander met een glimlach. "Als je vraagt of het goed gaat, zegt hij: 'Ja, gaat wel.' Je weet dus nooit of hij echt goed is of gewoon in orde. Maar dat hij vandaag deze etappe wint, is echt grote klasse."

Druk

De Kort had zelf ook een belangrijk bijrol in het succes van Mollema, want aan het begin van de etappe zorgde hij er samen met ploegmaats Markel Irizar en Michael Gogl voor dat een kopgroep zonder Trek-Segafredo-renners geen groot gat wist te slaan.

"We hebben echt vol gas gegeven, want we wilden vandaag heel graag meezitten", stelt De Kort. "We wilden het verschil met de vluchters zo klein mogelijk maken, zodat Jarlinson Pantano of Bauke de oversteek kon maken op de eerste klim van eerste categorie. Gelukkig lukte dat."

De zege van Mollema haalt de druk van de ketel bij Trek-Segafredo, dat tot zondag een teleurstellende Tour kende. De Amerikaanse formatie wilde met Alberto Contador meedoen om de eindzege en had de hele ploeg daarop ingericht, maar de Spanjaard verloor mede door valpartijen al vroeg in de ronde veel tijd.

"Er waren een heleboel blije mensen bij onze bus na de finish", aldus De Kort. "We kunnen niet ontkennen dat er druk was. Niet dat we vanuit de ploeg voelden dat we nu toch wel een etappe moesten gaan winnen, maar je voelde wel de wens dat er meer uit zou moeten komen. Dat is nu gelukt. Deze zege van Bauke neemt wel even heel wat druk weg bij de ploeg."