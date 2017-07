Martina laatste op 100 en 200 meter bij Diamond League Rabat

Martina zette in Marokko een tijd neer van 10,33 seconden, terwijl hij 10,12 had moeten lopen om een ticket te verdienen voor deze afstand op de wereldkampioenschappen van volgende maand in Londen.

Ook op de 200 meter eindigde Martina later op zondag als laatste. De nummer vijf van de afgelopen Olympische Spelen klokte in baan acht een tijd van 20,84 seconden. Martina kwam dit seizoen al eens tot 20,27. Op de 200 meter is Martina al wel zeker van deelname aan de WK.

De zege op de 100 meter ging zondag naar de Brit Chijindu Ujah in een tijd van 9,98. Ben Youssef Meité uit Ivoorkust werd tweede in 10,01, voor de Brit Nethaneel Mitchell-Blake: 10,18.

De winst was voor de Canadese atleet Andre De Grasse in 20,03. De Amerikaan Ameer Webb werd tweede (20,18), voor Zharnel Hughes uit Groot-Brittannië: 20,22.