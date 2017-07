Waterpolosters beginnen WK met klinkende zege op Frankrijk

In zwembad Alfréd Hajós werd het 17-2 voor Oranje, dat bij het vorige WK in 2015 in Kazan als tweede eindigde na in de finale van de Verenigde Staten te hebben verloren.

Nederland maakte de meeste doelpunten in de eerste periode: 7-0, 5-0, 3-1, 2-1.

Japan is dinsdag de tweede tegenstander van Oranje in groep C. Donderdag wacht gastland Hongarije in het afsluitende pouleduel.

De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie moeten via een tussenronde een plek bij de laatste acht zien te bereiken.