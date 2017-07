Federer omschrijft historische achtste Wimbledon-titel als magisch

"Om hier de beker omhoog te mogen houden, na het hele toernooi geen set te hebben ingeleverd, is echt magisch. Ik kan het nog niet echt geloven."

De 35-jarige Zwitser passeert met zijn achtste titel de Amerikaan Pete Sampras en de Brit William Renshaw, die zeven keer de titel pakten op het heilige gras.

"Vorig jaar had ik niet durven te zeggen dat ik hier ooit nog een finale zou spelen", blikte Federer terug op zijn beslissing om het afgelopen seizoen halverwege af te breken en rust te nemen.

"Maar ik ben altijd blijven geloven in een comeback. Als je echt ergens in gelooft, is er dus veel mogelijk."

Na een half jaar rust won Federer begin dit jaar eerst de Australian Open. Vervolgens evenaarde hij op Wimbledon de prestatie van Björn Borg in 1976 door de Grand Slam op gras te winnen zonder een set in te leveren. "Het komende halfjaar zal blijken wat er nog meer mogelijk is."

Ongelooflijk

Federer won Wimbledon eerder in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 en 2012. De laatste twee finales die hij speelde, in 2014 en 2015, werd hij geklopt door Novak Djokovic.

"Dat waren moeilijke momenten in mijn loopbaan. Het is ongelooflijk dat ik op deze manier terug heb kunnen komen."

De achtste Wimbledon-titel van Federer kwam zondag geen moment in gevaar. Cilic oogde allesbehalve fit en werd met 6-3, 6-1 en 6-4 verslagen.

"Sport kan soms wreed zijn", oordeelde Federer. "Maar Marin heeft gevochten als een held en hij mag trots zijn op een goed toernooi."

Voor Federer komt de teller op negentien Grand Slam-titels, waarmee hij zijn eigen record nog scherper stelt. De US Open van 2014 blijft voorlopig de enige Grand Slam-zege van Cilic.