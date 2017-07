Hamilton 'ontzettend trots' na vierde zege op rij op Silverstone

"We hebben als team een foutloos weekend achter de rug", zei de 32-jarige coureur van Mercedes na zijn overwinning in de Grand Prix van Groot-Brittannië. "Het is nooit makkelijk om een race te winnen."

"Ik ben ontzettend trots dat ik dit voor jullie allemaal heb kunnen laten zien", zo sprak hij het publiek toe tijdens de huldiging. "De steun van het publiek gaf me een extra zetje in de rug. Nu is het mijn plan om de wereldtitel te pakken."

Hamilton komt door zijn overwinning in de WK-stand op slechts één puntje van Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur kende geen vlekkeloze race en werd slechts zevende.

Succes

Valtteri Bottas maakte het succes voor Mercedes compleet door op Silverstone als tweede te eindigen. De Fin rukte knap op vanaf een negende startplaats.

"Het team heeft exceptioneel werk geleverd", oordeelde Hamilton. "Valtteri heeft het geweldig gedaan door na een inhaalrace tweede te worden. Dit was voor onze ploeg een perfect weekend."

Hamilton domineerde zijn thuisrace en reed van start tot finish aan de leiding. "Mijn snelheid was goed en ik kon mijn voorsprong zelfs nog wat uitbreiden. Richting het einde merkte ik dat bij een aantal coureurs de banden explodeerden en daarom deed ik het wat rustiger aan."

Voor Hamilton is het al zijn vierde zege in de tien races van dit seizoen. De drievoudig wereldkampioen won eerder dit jaar al in China, Spanje en Canada.