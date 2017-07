Keizer beseft dat Ajax 'de knop moet omzetten' na drama Nouri

De Amsterdamse club speelde zaterdag de eerste duels nadat Nouri een week geleden tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar zakte met hartritmestoornissen. Donderdag werd duidelijk dat hij ernstige en blijvende hersenschade heeft.

"Je denkt de hele tijd aan Appie en de familie. Het is enorm zwaar, soms hebben we onze zwakke momenten", liet Keizer weten aan de NOS. "Gelukkig kunnen we dankzij het voetbal onze zinnen een beetje verzetten."

Ajax speelde in de eerste wedstrijd met 3-3 gelijk tegen KRC Genk en won in de tweede wedstrijd met 4-2 van het Griekse PAOK Saloniki. Over anderhalve week staat de heenwedstrijd tegen Olympique Nice in de derde voorronde van de Champions League op het programma.

Keizer beseft dat zijn ploeg de knop moet omzetten. "Dit is een tijd waarin we aan het relativeren zijn. Dat moet ergens verdwijnen. Het betekent niet dat we niet aan Appie denken, maar er moet ergens een knop om."

"Ik denk dat de lach terug gaat komen, maar dat duurt even", vervolgde de 48-jarige coach. "Het zal ook verschillend zijn per individu. We moeten zorgen dat we ons herpakken om te spelen voor belangrijke zaken."

Veltman

Ook aanvoerder Joël Veltman realiseerde zich dat Ajax vooruit moet kijken. "Het klinkt hard, maar we hebben over twee weken die belangrijke wedstrijd", aldus de 25-jarige verdediger. "Hoe we het ook doen, we moeten naar die wedstrijd toewerken."

Hij was blij dat hij zaterdag weer een paar wedstrijden kon spelen. "Het was fijn om te kunnen voetballen, dan denk je ook weer even aan wat anders. Tijdens training was het anders. Dan zit je toch nog met je hoofd bij Appie."

Veltman bracht vrijdag samen met zijn medespelers een bezoek aan de familie van Nouri. Hij is blij dat hij de familie van de middenvelder kon steunen. "Het was een mooi initiatief om de familie een hart onder de riem te steken."

De heenwedstrijd tegen Nice wordt op woensdag 26 juli in Frankrijk gespeeld. De return is op woensdag 2 augustus in Amsterdam. Komende dinsdag oefent Ajax tegen Olympique Lyon en op vrijdag 28 juli is Hull City de tegenstander.