Rolstoeltennisster De Groot wint Wimbledon, dubbeltitel Kubot en Melo

De Groot versloeg de 21 jaar oudere Ellerbrock in nog geen vijftig minuten: 6-0 en 6-4. Voor de Nederlandse betekende het haar eerste Grand Slam-titel in haar loopbaan.

Op de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro veroverde De Groot vorig jaar samen met haar dubbelpartner Marjolein Buis zilver. In het enkelspel moest ze genoegen nemen met de vierde plaats.

De Groot is de opvolgster van Jiske Griffioen. De 32-jarige Woerdense schreef vorig jaar geschiedenis door bij de eerste editie de titel op Wimbledon in het enkelspel te grijpen.

Dubbelspel

In het herendubbelspel eisten Lukasz Kubot en Marcelo Melo zaterdagavond de titel op Wimbledon voor zich op. De Pool en de Braziliaan klopten in de finale de Oostenrijker Oliver Marach en de Kroaat Mate Pavic in een marathonpartij.

Kubot en Melo wonnen de eindstrijd met 5-7, 7-5, 7-6 (2), 3-6 en 13-11. Na 4 uur en 43 minuten maakte het duo het karwei op het derde matchpoint af.

Voor beide spelers betekende het de tweede Grand Slam-titel in hun loopbaan. Kubot was in 2014 met de Zweed Robert Lindstedt de sterkste op de Australian Open en Melo zegevierde een jaar later met de Kroaat Ivan Dodig op Roland Garros.