Hamilton zou einde van Britse Grand Prix 'echt een schande' vinden

De eigenaar van het circuit op Silverstone, de Britse Racing Drivers’ Club (BRDC), liet dinsdag weten dat het de race na 2019 wellicht niet meer organiseert door het miljoenenverlies dat ieder jaar geleden wordt.

De 32-jarige Hamilton, die de Britse Grand Prix in de voorgaande drie jaar won en zondag vanaf pole position op jacht gaat naar zijn vierde winst op rij en de vijfde in totaal, snapt daar weinig van.

"Voor mij voelt dit land als het hart van de sport. Kijk naar het aantal Britse teams dat er is en het publiek dat hier ieder jaar is", betoogde de Mercedes-coureur zaterdag na de kwalificatie op Silverstone.

"Er is geen reden om geen Grand Prix te hebben. Ik zou het me kunnen voorstellen als er geen publiek zou komen en het veel zou kosten, maar de fans sparen en geven hier veel uit. Het zou echt een schande zijn om dit kwijt te raken."

Opschudding

De BRDC leed een verlies van 3,2 miljoen euro in 2015 en 5,4 miljoen euro in 2016 en zou graag opnieuw onderhandelen over de financiële voorwaarden met Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1.

Hamilton is bereid om zich sterk te maken voor de toekomst van de Formule 1 in Groot-Brittannië. "Ik weet zeker dat we de Britse Grand Prix niet verliezen, want dat veel opschudding veroorzaken in de sportwereld."

"Ik zal alles doen wat ik kan om de mensen die er over gaan aan te moedigen en ervoor te zorgen dat de race niet verdwijnt."

Max Verstappen sprak donderdag al woorden van gelijke strekking. De Nederlander van Red Bull Racing is er net als Hamilton van overtuigd dat het 'wel goedkomt' met de situatie op Silverstone.

Spanje

Mercedes-rijder Hamilton ziet ondanks de bezorgdheid van het voortbestaan van de Formule 1-race zelfs de mogelijkheid om in de toekomst wellicht jaarlijks een tweede Britse Grand Prix te organiseren.

"We hebben hier veel mooie circuits. Het zou prachtig zijn om op Silverstone te blijven racen en er een andere baan bij te doen", stelde hij.

"In het verleden waren er in Spanje twee races, al was de baan van de tweede toen niet heel goed. Het zou gaaf zijn om in de toekomst hier een tweede race naartoe te halen."

Hamilton staat zondag bij de 51e editie van de Grand Prix van Groot-Brittannië op de voorste startrij naast Ferrari-coureur Kimi Raikkonen. Verstappen bezet de vierde startplaats. De race begint om 14.00 uur.