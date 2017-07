Franse middenvelder Bakayoko verruilt AS Monaco voor Chelsea

Bakayoko tekende zaterdag een vijfjarig contract bij de kampioen van de Premier League.

De 22-jarige Bakayoko is de tweede grote aanwinst voor het nieuwe seizoen van Chelsea. De Duitse verdediger Antonio Rüdiger kwam vorige week al over van AS Roma.

Bakayoko maakte afgelopen seizoen grote indruk bij AS Monaco, dat de landstitel veroverde en de halve finale van de Champions League haalde.

Hij moet bij Chelsea voor een basisplaats concurreren met zijn landgenoot N'Golo Kanté, Nemanja Matic en Cesc Fàbregas.

Bakayoko speelde drie seizoenen voor Monaco en was daar vijf keer trefzeker in 92 officiële duels. Daarvoor speelde hij bij Stade Rennes. De middenvelder speelde in maart tegen Spanje zijn tot nu toe enige interland voor Frankrijk.