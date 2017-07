Team Sunweb heeft 'heel goede kans' op twee ritzeges op rij in Tour

"De overwinning van Barguil zal ons in een goede flow brengen voor de rit van zaterdag", voorspelt Team Sunweb-ploegleider Aike Visbeek in gesprek met NUsport. "En ik denk dat Warren in deze etappe het hart uit zijn lijf zal rijden voor Michael."

De veertiende Tourrit eindigt na 181,5 kilometer in Rodez met een venijnig klimmetje. De laatste 570 meter gaat het gemiddeld 9,6 procent omhoog. In het tweede deel van de etappe is het parcours bovendien glooiend, met onder meer twee cols van de derde categorie.

Een massasprint voor mannen als vijfvoudig ritwinnaar Marcel Kittel zal het dus niet worden, maar aanvallers en sprinters die goed kunnen klimmen zullen uitkijken naar deze rit.

Bij de sprinters die goed bergop kunnen staat Matthews met stip bovenaan na de diskwalificatie van Peter Sagan in de eerste Tourweek. De Australiër van Team Sunweb eindigde in de derde etappe naar Longwy nog als tweede achter de wereldkampioen in een sprint heuvelop, maar van Sagan zal hij zaterdag geen last hebben.

"Het plan is dat mijn droom nu gaat uitkomen, zoals dat vrijdag voor Warren gold", zegt Matthews. "Vanaf het begin van de Tour stond deze rit al boven aan ons lijstje."

Vertrouwen

Albert Timmer is vol vertrouwen dat zijn ploeg zaterdag voor de tweede dag op rij feest kan vieren na de finish. "Deze etappe is op het lijf geschreven van Matthews. We hadden al heel veel motivatie voor deze rit, daar verandert de zege van Barguil niks aan. Ik denk dat we een heel goede kans hebben om opnieuw een etappe te winnen."

De ploeg van Giro d'Italia-winnaar Tom Dumoulin staat inmiddels op acht World Tour-overwinningen dit jaar, waarmee het zevende staat op de seizoensranglijst.

"De laatste vijf à zes jaar loopt het al supergoed met overwinningen in de ploeg", zegt de 32-jarige Timmer, die sinds 2007 rijdt voor de ploeg die toen nog Skil-Shimano heette. "Maar winnen went nooit."

De officiële start van de veertiende Touretappe is zaterdag om 13.20 uur in Blagnac, net buiten Toulouse. De finish in Rodez wordt verwacht tussen 17.25 uur en 17.55 uur.