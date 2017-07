Barguil vindt het 'heel bijzonder' om jeugdidool Contador te verslaan

"Ik ben enorm blij. Ik had ook superbenen vandaag", jubelde Barguil vrijdag na afloop van de dertiende etappe.

Barguil bleef in de sprint van een kopgroep van vier renners Nairo Quintana, Contador en Mikel Landa voor. "Ik zag dat Contador aanviel en koos zelf voor de buitenkant van de bocht. Ik wist dat ik één van de snelsten was, maar de sprint was niet eenvoudig."

"Het is heel bijzonder om Contador hier te verslaan", vervolgde de renner van Team Sunweb. "Dit geeft zo veel voldoening, vooral omdat het op de nationale feestdag is en omdat ik win van een jeugdidool."

Plezier

Barguil keek in zijn jeugd regelmatig naar de demarrages van Contador in de Tour. "Alberto gaf me met zijn aanvallende manier van koersen veel plezier toen ik jong was. Het is geweldig dat ik uitgerekend hem versla."

Tijdens de laatste twee edities van de Tour de France reed Barguil voor het algemeen klassement, maar daarin kwam hij niet verder dan de veertiende en 23e plaats. Vervolgens besloot hij om voor ritzeges te gaan.

"Ik kreeg veel kritiek omdat ik in deze Tour niet voor mijn kans wilde gaan in het klassement", aldus de 25-jarige renner. "Dat irriteerde me wel, maar in de eerste plaats wilde ik in deze Tour de finish halen."

Aanvallen

Barguil is naar eigen zeggen blij met zijn keuze. "Ik haal veel meer plezier uit zulke aanvallen. Dat ligt meer in mijn karakter. Ook toen ik jong was koerste ik op die manier."

Afgelopen zondag greep hij nog net naast de ritzege. Toen moest hij na een fotofinish zijn meerdere erkennen in Rigoberto Uran. "Zondag was ik diep teleurgesteld. Nu haal ik het wel, omdat ik nog fris genoeg was aan de finish en omdat ik de eerste dagen niet voor het klassement hoefde te strijden."

Behalve op etappezeges mikt Barguil ook op de bolletjestrui. In het bergklassement gaat hij aan de leiding met 61 punten voorsprong op nummer twee Landa. "Die trui zou ik graag winnen. Maar dit is de Tour. Er komen nog veel moeilijke momenten."