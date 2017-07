Federer kan niet geloven dat hij zo dicht bij achtste Wimbledon-titel is

"Ik voel me een bevoorrecht mens om weer in een finale te staan", zei Federer na afloop van de partij. "Ik weet wat het betekent om op Wimbledon in de finale op het centre court te staan. Ik kan niet geloven dat ik zo dicht bij mijn volgende titel ben."

De finale staat komende zondag op het programma. Daarin neemt Federer het op tegen Marin Cilic. "Ik ben blij dat ik zaterdag een rustdag heb. Dan kan ik me goed opladen voor de finale tegen Cilic."

Cilic won in 2014 zijn enige Grand Slam-toernooi in zijn carrière toen hij de sterkste was op de US Open. In New York verloor Federer in de halve eindstrijd in drie sets van de Kroaat. "Hij was in 2014 bij de US Open onverslaanbaar. Ik hoop dat hij zondag minder goed speelt", aldus de nummer vijf van de wereld.

Federer kan zondag zijn negentiende Grand Slam-titel in zijn carrière veroveren. Eerder dit jaar was hij de sterkste op de Australian Open. Ook won hij de Masterstoernooien in Indian Wells en Miami.

Doel

"Ik was volledig verrast door mijn toernooizeges op de Australian Open en in Indian Wells en Miami. Maar Wimbledon was mijn doel."

Vanaf begin april tot medio juni laste de achttienvoudig Grand Slam-winnaar een rustpauze in. Hierdoor liet hij onder andere Roland Garros aan zich voorbijgaan.

"Ik ben blij dat ik dat heb gedaan, omdat ook mijn leven buiten het tennis doorgaat. Het is goed om je lichaam af en toe rust te geven."

Federer kan Wimbledon zondag voor de achtste keer op zijn naam schrijven. Hij won het Grand Slam-toernooi in Londen eerder in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 en 2012. In 2008, 2014 en 2015 verloor hij de eindstrijd.