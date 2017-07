Verstappen ontevreden over balans auto na tweede vrije training

De 19-jarige Red Bull-coureur eindigde vrijdag in de tweede sessie op het circuit van Silverstone als vijfde achter Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton en Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen.

"Ik had met de techniek geen problemen", zei Verstappen vrijdag na afloop op zijn eigen website. "Maar qua rondetijden zijn we nog niet snel genoeg."

Hij vindt dat zijn Red Bull RB13 op een aantal punten nog verbeterd kan worden. "Ik ben nog niet helemaal blij met de balans in de auto. We moeten daar nog aan werken om wat tijd te vinden. Voor nu was de vijfde tijd het maximaal haalbare."

Eerder op vrijdag kwam Verstappen in de eerste vrije training tot de derde tijd. Daarin moest hij alleen Bottas en Hamilton voor zich dulden.

Werk

In die sessie was hij wel tevreden over de balans van zijn auto. "Die was in de eerste vrije training beter, dus we moeten even bekijken waarom dat zo was", vervolgde de Limburger.

Verstappen verwacht niet dat het verschil met Mercedes en Ferrari in de kwalificatie kleiner zal zijn. "Je ziet dat we nog wat achter liggen. We zijn op dit moment nog wat te langzaam en hebben dus werk te verzetten."

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 14.00 uur. Eerst worden zaterdag nog de derde vrije training en de kwalificatie afgewerkt.

Verstappen jaagt op Silverstone op een einde van een teleurstellende reeks. In de laatste drie Grands Prix haalde hij de finish namelijk niet. Met 45 punten staat de Nederlander op de zevende plek in de WK stand.