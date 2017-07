PSV tegen Luzern of Osijek in Europa League, FC Utrecht mogelijk naar Polen

De kans is groot dat Osijek de tegenstander wordt, want de nummer vier van het afgelopen seizoen in Kroatië won donderdag thuis met 2-0 van Luzern. Volgende week is de return bij Luzern, dat als vijfde eindigde in de Zwitserse competitie.

FC Utrecht moet eerst nog zien af te rekenen met FC Valletta om de derde voorronde te bereiken. De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam donderderdag niet verder dan 0-0 tegen de Maltese club. Komende donderdag is de return in het Mandemakers Stadion in Waalwijk, omdat De Galgenwaard een van de stadions is van het EK vrouwen.

Mocht FC Utrecht verder gaan dan wordt de volgden tegenstander dus Haugesund of Lech Poznan, zo bepaalde de loting vrijdag. Haugesund won donderdag de eerste wedstrijd tegen de Poolse club met 3-2. Volgende week is de return in Poznan.

Vitesse

De eerste wedstrijd van PSV en mogelijk FC Utrecht in de derde voorronde is op 27 juli. Een week later zijn de terugwedstrijden. Als PSV en FC Utrecht de derde voorronde door komen dan moeten ze nog een play-off overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken.

Vitesse is als KNVB-bekerwinnaar al zeker van een plek in het hoodtoernooi. De club uit Arnhem debuteert in de groepsfase.

Een uur voor de Europa League-loting werd Ajax bij de loting voor de derde voorronde van de Champions League gekoppeld aan Olympique Nice. De Amsterdammers spelen eerst uit.