Ajax loot Olympique Nice in derde voorronde Champions League

Het tweeluik wordt gespeeld op 25 of 26 juli en op 1 of 2 augustus. Ajax speelt eerst in Frankrijk, waarna een week later de return is in de Arena. De loting lijkt op papier zwaar, want de ploeg van trainer Marcel Keizer had ook FCSB (voorheen Steaua Boekarest), AEK Athene, Istanbul Basaksehir of Young Boys kunnen treffen.

Mocht Ajax doorgaan dan moet het nog een play-off overleven om voor het eerst sinds 2014 het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Destijds waren de Amsterdammers als kampioen automatisch geplaatst.

De laatste keer dat Ajax zich via de voorrondes plaatste voor het hoofdtoernooi Champions League was in 2010. Vorig jaar schakelde de Amsterdamse club PAOK Saloniki uit in de derde voorronde, waarna het alsnog mis ging tegen FK Rostov. Als Ajax opnieuw wordt uitgeschakeld dan stroomt het in in de (voorronde van de) Europa League.

Feyenoord is als kampioen automatisch geplaatst voor de het hoofdtoernooi van het miljoenenbal.

Balotelli

Ajax speelde nooit eerder tegen Nice, dat afgelopen seizoen als derde eindigde in de Ligue 1. Absolute sterspeler van de Zuid-Franse club is 33-voudig Italiaans international Mario Balotelli. Ook dertienvoudig Braziliaans international en voormalig Bayern München-verdediger Dante staat bij Nice onder contract.

Nice wordt de zesde de Franse tegenstander ooit van Ajax in Europees verband, na Auxerre, Strasbourg, Olympique Lyon, Olympique Marseille en Paris Saint-Germain.

Voorafgaand aan de loting in Nyon stond de UEFA stil bij de sitautie van Abdelhak Nouri, die zaterdag in een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen werd getroffen door een hartritmestoornissen waar hij ernstige en blijvende hersenschade aan over heeft gehouden.