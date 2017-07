Weertman wil ontbrekende wereldtitel aan palmares toevoegen

"Dat lijstje is al mooi, maar wordt helemaal mooi als ik ook nog wereldkampioen word. Dat is het grote doel'', zei Weertman, die dinsdag de 10 kilometer zwemt.

De Naardenaar slaat zaterdag het eerste onderdeel van de WK, de 5 kilometer, bewust over. "Zo'n afstand is een aanslag op je lichaam. Ik wil niet dat dit de 10 kilometer, de belangrijkste afstand in het open water, in de weg zit.''

Weertman laat zich tijdens de tweede week van de WK ook in het 50 meterbad zien. Hij komt daar in actie op de 800 meter vrij, het nummer dat door het IOC op het programma is gezet voor de Spelen van Tokio 2020. "Ik wil kijken wat daarop mogelijk is.''

Weertman heeft de afgelopen maanden met bondscoach Marcel Wouda vooral geschaafd aan zijn tactiek voor de uitputtingsslag in het open water. "Als je steeds hetzelfde doet, kan een tegenstander daarop in gaan spelen. Ik wil niet te voorspelbaar worden. Als ze weten dat ik er steeds de laatste 10 meter overheen kom, gaan mijn opponenten zich daartegen wapenen."

"In Frankrijk heb ik dit jaar gewonnen na een veel langere eindsprint en bij de wereldbekerwedstrijd in Setúbal ging ik al na het tweede rondje voorop zwemmen. Dat liep nog niet zo goed, maar is wel iets dat ik moet blijven proberen.''

Status

Vorig jaar beleefde Weertman voor de kust van de Copacabana zijn grootste moment van glorie. De Griek Spiros Gianniotis zwom weliswaar als eerste onder de plaat door, maar het was Weertman die sneller en beter aantikte. Net als zijn vriendin Ranomi Kromowidjojo mag hij zich sindsdien olympisch kampioen noemen.

"Het heeft mijn status wel veranderd. Andere zwemmers vragen nu soms om een handtekening of foto. Er wordt anders naar me gekeken. Buiten het water niet echt. Soms word ik wel herkend, maar lang niet zo vaak als Ranomi."

"Ik zwem niet om beroemd te worden, dus van mij hoeft dat ook allemaal niet. Ik vind het leuk als mensen zeggen dat ze m'n race hebben gekeken en het zo spannend vonden. Dat is leuk om te horen, waardering voor je inspanning.''