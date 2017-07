'Het is goed om te zien dat Froome kwetsbaar is'

"Ik was wel wat verrast door het tijdverlies van Froome, maar het is goed om te zien dat hij kwetsbaar is", aldus Louis Meintjes, de Zuid-Afrikaan die tiende staat in het klassement, in gesprek met NUsport.

Team Sky bepaalde in de twaalfde rit bijna van begin tot eind het tempo in het peloton. Op de voorlaatste klim, de Col de Peyresourde, had Froome met Michal Kwiatkowski, Mikel Nieve en Mikel Landa nog drie ploegmaats om zich heen, terwijl er verder alleen nog eenlingen in het elitegroepje zaten.

De Sky-armada reed zo hard op kop, dat niemand aan aanvallen dacht, tot de laatste kilometer. Nadat Landa George Bennett nog tot de orde had geroepen, moest Froome zelf reageren op versnellingen van Fabio Aru en Rigoberto Uran, maar dat lukte de drievoudig Tourwinnaar niet.

Froome eindigde als zevende in Peyragudes, op 22 seconden van ritwinnaar Romain Bardet. In het klassement staat hij nu tweede, op zes seconden van de nieuwe geletruidrager Aru.

Tijdverlies

"Ik zag het tijdverlies van Froome niet aankomen, want hij leek de hele dag ontzettend sterk", zegt Bennett, die negende staat in de algemene rangschikking. "Ik dacht dat ik Froome op een gegeven moment over de radio zelfs hoorde zeggen dat zijn ploeggenoten harder moesten rijden."

"Ik stond toen op het punt om naast hem te gaan rijden, hem op zijn been te slaan en hem te zeggen: kappen nou, het gaat al hard genoeg", grapt Lotto-Jumbo-renner Bennett. "Maar in de laatste kilometer stortte Froome toch aardig in. Het was een bizarre etappe."

Voor Nico Verhoeven was het een minder grote verrassing dat Froome niet meer mee kon op de laatste steile meters. "Froome is altijd kwetsbaar", stelt de ploegleider van Lotto-Jumbo.

"Maar als je iemand niet kietelt, dan weet je niet of hij ertegen kan. Als ze Froome eerder hadden aangevallen, was hij misschien wel eerder door het ijs gezakt. Maar omdat hij een bepaalde status heeft, durven ze dat niet."

"Dat is ook wielrennen: het is pokeren en een mentaal spelletje, waarin je je tegenstanders moet aftasten."

Froome krijgt vrijdag de kans om tijd terug te pakken in de tweede en laatste Pyreneeënrit. De etappe van slechts 101 kilometer begint om 14.35 uur in Saint-Girons en eindigt tussen 17.15 uur en 17.35 uur in Foix.