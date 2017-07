Lotto-Jumbo-renner Bennett verbaast ook zichzelf met toptienplek in Tour

"Wat we hoopten dat hij zou kunnen, komt er nu uit bij George", aldus Lotto-Jumbo-ploegleider Nico Verhoeven in gesprek met NUsport.

"Hij heeft in mei de Ronde van Californië gewonnen, dan ben je natuurlijk geen pannenkoek. Maar je moet het dan ook nog maar even in de Tour laten zien, dat is nog een paar niveautjes hoger. Hij rijdt voorlopig zonder pech door de ronde en dat levert nu een mooie negende plek op."

Bennett had het donderdag druk na de zware Pyreneeënetappe naar Peyragudes, want zijn prima optreden en achtste plek op 27 seconden van ritwinnaar Romain Bardet was ook de internationale media opgevallen.

"Ik ben inderdaad wel een beetje verbaasd over mijn optreden van vandaag", gaf de klimmer toe. "Ik heb niks gedaan, alleen gevolgd. Maar toen ik een keer achterom keek, zaten we nog maar met tien man vooraan. Dat was een verrassing."

Demarrage

Het leverde Bennett zoveel zelfvertrouwen op, dat hij in de laatste steile kilometer als eerste een demarrage plaatste in de groep met favorieten. Die aanval moest hij al snel bekopen.

"Ik was misschien wat te optimistisch", stelde Bennett met een glimlach. "Ik was verrast toen ik een bocht omging en een muur voor me zag. Achter had ik het waarschijnlijk wat anders moeten aanpakken, maar ik zat van voren en had op dat moment heel goede benen. De laatste tweehonderd meter waren alleen bizar. Het leek wel of ze eeuwig duurden."

Volgens Verhoeven was de aanval typerend voor zijn pupil. "Hij is van nature een jongen die altijd wil demarreren, hij wil altijd meer dan hij eigenlijk kan. Ha, het was voor hem waarschijnlijk al moeilijk om zo lang te wachten, maar hij mocht niet eerder demarreren van ons."

"Uiteindelijk verliest hij wat tijd, maar misschien had hij die tijd ook wel verloren als hij niet gedemarreerd had. Het toont wel aan dat hij het hart heeft om er een zware koers van te maken."

Topvijfplek

Bennett, die na de etappe een tijdstraf van twintig seconden kreeg voor het aannemen van water in de laatste tien kilometer, staat in het klassement nu op 4 minuten en 24 seconden van de nieuwe geletruidrager Fabio Aru.

De Nieuw-Zeelander eindigde vorig jaar in zijn eerste Tour als 53e, maar daarna toonde hij met een tiende plaats in het eindklassement van de Ronde van Spanje zijn mogelijkheden. In mei boekte hij zijn eerste succes in de World Tour door de Ronde van Californië op zijn naam te schrijven.

In zijn tweede Tour lijkt Bennett zijn talent te bevestigen, al wil hij nog niet te veel vooruitkijken. "Of ik in een topvijfplek geloof? Nou, we hebben nog wel even te gaan deze Tour en ik zit nog wel wat minuten verwijderd van de beste vijf."

"Maar als ik overeind blijf en een paar andere renners zakken erdoorheen, dan zou het misschien kunnen. Ik mag dan wel helemaal niks meer tegenkomen en ik zal zelfs nog wat moeten verbeteren, want er zijn hier zoveel sterke renners."

Bennett dacht daarom na zijn goede optreden van donderdag ook direct al aan de ultrakorte Pyreneeënrit van vrijdag.

"Ik ga zoveel als mogelijk eten, mijn benen omhoog doen, naar wat goede muziek luisteren en misschien wel wat mediteren om de rit van donderdag te vergeten", zei de renner van Lotto-Jumbo met een lach. "Vrijdag wordt weer iets speciaals, dus stay tuned."