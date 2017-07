FC Utrecht begint aan voorronde Europa League met gelijkspel bij Valletta

De ploeg van trainer Erik ten Hag moet volgende week de return aangrijpen om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Die wedstrijd wordt donderdag niet in de Galgenwaard gespeeld, omdat de thuishaven van Utrecht in gebruik is voor het EK voor vrouwen. De ploeg wijkt daarom uit naar het stadion van RKC Waalwijk.

Utrecht moet in totaal drie voorrondes overleven voordat de groepsfase van de Europa League wordt bereikt. In de volgende ronde, die wordt afgewerkt op 27 juli en 3 augustus, stroomt ook PSV in. De play-offs zijn het voorportaal voor de groepsfase en worden gespeeld op 17 en 24 augustus. Als bekerwinnaar is Vitesse al zeker van een plaats in het hoofdtoernooi.

Valletta plaatste zich voor de tweede voorronde door over twee duels af te rekenen met SS Folgore uit San Marino. Utrecht hoefde in de vorige ronde nog niet in actie te komen.

Nouri

In het Hibernians-stadion in Paola werd ook stilgestaan bij het slechte nieuws over Ajacied Abdelhak Nouri, bij wie ernstige en blijvende hersenschade is geconstateerd.

De spelers van Utrecht kwamen hand in hand het veld op en de 244 meegereisde supporters scandeerden in de 34e minuut de naam van Nouri, als eerbetoon aan de nummer 34 van Ajax.

Kansen

De beste kansen op het hobbelige veld in het stadionnetje van landskampioen Hibernians waren voor Valletta. Santiago Malano was vlak voor rust het dichtst bij een treffer, maar Utrecht-doelman David Jensen kon redding brengen in de korte hoek.

Urby Emanuelson maakte tien minuten voor tijd zijn officiële debuut bij Utrecht. De oud-Ajacied tekende deze week een contract nadat hij indruk had gemaakt tijdens het trainingskamp in Oostenrijk.

Utrecht keerde op Malta na vier jaar terug in Europa. In het seizoen 2013-2014 werd de club uit de Domstad in de tweede voorronde van de Europa League verrassend uitgeschakeld door het Luxemburgse FC Differdange 03 (2-1 uit, 3-3 thuis).