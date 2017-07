Verdrietige Daley Blind kan nieuws over Nouri amper bevatten

"Het is triest. Het is moeilijk om te beschrijven. Ik denk dat de mensen in Amsterdam en de rest van de voetbalwereld op dit moment aan hem denken", zei Blind donderdag voor de camera van Manchester United TV.

Afgelopen zaterdag zakte Nouri ineen op het veld tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen in Oostenrijk. Donderdag kwam de Amsterdamse club met het bericht naar buiten dat de kans op herstel in een groot deel van de hersenen van Nouri nihil is

"Hij was zo'n groot talent", aldus Blind, die bij Ajax regelmatig samen met Nouri op het trainingsveld stond. "Hij was ook een geweldig persoon. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik moet zeggen. Ik voel me heel verdrietig. Ik wens zijn familie en vrienden alle kracht toe."

De situatie van Nouri doet Blind beseffen dat er belangrijkere zaken zijn dan voetbal. "Als zoiets gebeurt, dan is voetbal niet belangrijk meer. We houden allemaal van het spelletje, maar dit is iets wat de sport ontstijgt. Natuurlijk, als we op het veld staan, moeten we gewoon ons werk doen, maar op een dag als deze is dat niet makkelijk."

Bosz

Ook de voormalige trainers van Nouri bij Ajax, Peter Bosz en Frank de Boer, zijn verslagen door het nieuws over de pas 20-jarige middenvelder.

"Ik ben echt geschokt. Nouri was niet alleen een goede speler, maar ook een mooi persoon. Deze diagnose is heel erg pijnlijk", zei Bosz vlak voordat hij met zijn nieuwe club Borussia Dortmund naar Azië vertrok voor een trainingskamp.

Bosz liet Nouri in september 2016 debuteren in de hoofdmacht van Ajax. Hij mocht invallen in de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0) en scoorde direct door een vrije trap te benutten.

De Boer

De Boer liet zich op Instagram in soortgelijke woorden uit. "Mijn hart huilt. Wat gaan we je missen Appie op de velden. Je had ons nog zoveel te geven."

De huidige manager van Crystal Palace, tussen 2010 en 2016 trainer van Ajax, haalde Nouri als eerste bij de selectie.

Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech waren de eerste Ajax-spelers die een boodschap op sociale media plaatsten. Van de Beek en De Jong schreven "Ik hou van je Appie" en Ziyech zette onder een foto van hem en Nouri hartjes en huilende smiley's.

