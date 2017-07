Bosz reageert geschokt op slecht nieuws over Nouri

"Ik ben echt geschokt. Nouri was niet alleen een goede speler, maar ook een mooi persoon. Deze diagnose is heel erg pijnlijk", aldus Bosz donderdag, vlak voordat hij met zijn nieuwe club Borussia Dortmund naar Azië vertrok voor een trainingskamp.

De 53-jarige Apeldoorner werkte vorig seizoen als trainer van Ajax veelvuldig samen met Nouri.

De Amsterdammers maakten donderdag bekend dat de kans op herstel in een groot deel van de hersenen van Nouri nihil is. De jeugdinternational kreeg zaterdag in het oefenduel van Ajax met Werder Bremen in Oostenrijk hartritmestoornissen.

Bosz liet Nouri in september 2016 debuteren in de hoofdmacht van Ajax. Hij mocht invallen in de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0) en scoorde direct door een vrije trap te benutten.

De Boer

Frank de Boer reageerde net als Bosz teneergeslagen op het nieuws over Nouri. De huidige manager van Crystal Palace, tussen 2010 en 2016 trainer van Ajax, haalde de spelmaker als eerste bij de selectie.

De Boer plaatste een eerste boodschap op Instagram. "Mijn hart huilt. Wat gaan we je missen Appie op de velden. Je had ons nog zoveel te geven."

