Federer denkt niet dat hij beter speelt dan in voorgaande jaren

"Ik speelde erg goed. Ik voel me uitgerust, fris en vol vertrouwen", zei Federer na de wedstrijd. "Dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Vertrouwen is iets heel belangrijks."

Desondanks heeft hij niet de indruk dat zijn spel beter is dan in voorgaande jaren. "Ik denk niet dat ik beter speel dan in het verleden. Misschien zit ik op hetzelfde niveau."

De achttienvoudig Grand Slam-winnaar speelde tegen Raonic zijn honderdste partij op Wimbledon. "Ik kan niet geloven dat het al honderd wedstrijden zijn", vervolgde hij. "Maar ik ben blij dat mijn lichaam al die jaren sterk is gebleven."

Door de uitschakeling van Andy Murray, Novak Djokovic en Rafael Nadal is Federer de hoogst genoteerde speler bij de laatste vier. Tomas Berdych, Marin Cilic en Sam Querrey zijn de andere drie halvefinalisten.

Favoriet

Hij laat in het ongewisse of hij zichzelf ook als favoriet voor de titel ziet. "Dat is niet belangrijk. De andere drie spelers zijn allemaal groter dan ik en serveren sterk."

Federer had niet verwacht dat Murray, Djokovic en Nadal al voor de halve finales zouden stranden. "Natuurlijk ben ik verrast dat ze uitgeschakeld zijn, maar de andere spelers laten ook goed tennis zien. En op gras zijn de verschillen klein."

"Ik hoop dat Andy en Novak op tijd hersteld zijn voor de toernooien in de Verenigde Staten en ik ben er zeker van dat Rafa sterk zal terugkeren."

Federer kan Wimbledon voor de achtste keer in zijn carrière winnen. Hij won het grastoernooi in Londen eerder in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 en 2012. In de halve eindstrijd staat hij vrijdag tegenover Berdych.