Djokovic zegt dat pijn na half uur tegen Berdych 'ondraaglijk' werd

De Serviër, die als tweede geplaatst was bij het derde Grand Slam-toernooi van het jaar, kreeg opnieuw last van een elleboogblessure. "Het is de elleboog waar ik al anderhalf jaar last van heb", zei hij na afloop.

Djokovic stond tegen Berdych met 6-7 (2) en 0-2 achter toen hij de strijd moest staken. "Ik kon dertig minuten spelen, maar daarna werd de pijn ondraaglijk."

"Het is treurig dat Wimbledon voor mij zo moet eindigen", vervolgde de nummer vier van de wereld. "Alle behandelingen konden er niets aan doen."

Djokovic baalde er flink van dat hij moest opgeven. "Het is voor iedereen moeilijk om zoiets te slikken, maar ik speelde mijn beste tennis in de laatste maanden. Ik had nog geen set verloren."

Hij had zich in de partij tegen Adrian Mannarino in de vierde ronde al tweemaal laten behandelen aan zijn elleboog. Desondanks won hij die wedstrijd toch vrij eenvoudig in drie sets.

Rustpauze

De nummer vier van de wereld heeft er naar eigen zeggen niet aan gedacht om zich terug te trekken voor zijn partij tegen Berdych. "Ik heb niet overwogen om niet in actie te komen. Ik probeer altijd te spelen en misschien dat de pijn toch zou verdwijnen."

De komende periode neemt Djokovic hoogstwaarschijnlijk rust. "Hoe meer ik speel, hoe slechter het wordt. Ik ga in ieder geval overwegen om een rustpauze in te lassen."