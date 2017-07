Kittel blijft Groenewegen nipt voor en boekt vijfde ritzege in Tour

Kittel won eerder de tweede, zesde, zevende en tiende rit en rijdt bovendien in de groene trui. In totaal staat hij nu op veertien dagzeges in de Ronde van Frankrijk. Dinsdag passeerde hij sprintlegende Erik Zabel en werd daarmee Duits recordhouder.

Met vijf sprintzeges in een Tour komt Kittel op gelijke hoogte met de Belg Freddy Maertens en de Brit Mark Cavendish. Maertens won in 1976 en 1981 vijf massasprints en Cavendish, die eerder deze Tour uitviel, deed hetzelfde in 2009, 2010 en 2011.

Groenewegen is de eerste Nederlander die bij de eerste twee eindigt in een massasprint in de Tour sinds Jeroen Blijlevens in 1998. De 24-jarige renner van Lotto-Jumbo moest dinsdag genoegen nemen met de derde plaats.

De Noor Edvald Boasson Hagen passeerde als derde de finish. De Duitser André Greipel kwam niet verder dan de zevende plaats.

Geletruidrager Chris Froome zag zoals verwacht zijn leidende positie niet in gevaar komen. Zijn voorsprong op de Italiaan Fabio Aru blijft achttien seconden. De Fransman Romain Bardet staat derde op 51 tellen van de Brit. De Fransman Warren Barguil blijft in het bezit van de bolletjestrui.

Donderdag staat er een bergetappe op het programma in de Tour. Dan moeten de renners zes beklimmingen bedwingen, waaronder een van de buitencategorie en twee van de eerste categorie. De finish ligt op een col van de tweede categorie.

Ontsnapping

De elfde etappe voerde het peloton over ruim 203 vlakke kilometers van Eymet naar Pau. Onderweg kregen de renners alleen een colletje van de vierde categorie voor de kiezen.

Direct na de start sprongen de Belg Frederic Backaert (Wanty-Groupe Gobert), de Italiaan Marco Marcato (UAE Team Emirates) en de Pool Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) weg. Backaert, die voor de derde keer deze Tour deel uitmaakte van een lange ontsnapping, reed in totaal al meer dan 500 kilometer in de aanval.

Het trio kreeg de zegen van het peloton en bouwde een maximale voorsprong van vier minuten en 45 seconden op. Lotto-Soudal en Quick-Step Floors hielden het verschil met de kopgroep beperkt.

Op 95 kilometer van de finish kwam Dario Cataldo ten val in de bevoorradingszone. De Italiaan van Astana moest opgeven, waardoor Fabio Aru een van zijn helpers kwijtraakte. Door de opgave van Cataldo zijn er nog 179 van de 198 renners in de wedstrijd.

Bodnar

Backaert, Marcato en Bodnar bleven lang bij elkaar, maar op 28 kilometer van de meet reed de Pool weg bij zijn medevluchters. De Belg en de Italiaan werden even later ingerekend door het peloton, maar de renner van Bora-Hansgrohe breidde zijn voorsprong uit naar zo’n vijftig seconden.

Op zo'n twintig kilometer van de meet was Alberto Contador betrokken bij een valpartij. De tweevoudig Tourwinnaar stond even stil, maar kon zijn weg snel vervolgen.

Bodnar hield lange tijd stand, maar op een kilometer van de finish was ook zijn avontuur voorbij. Hierdoor moest een massasprint de beslissing moest brengen.

Daarin bleek Kittel wederom de sterkste. Groenewegen kwam in de laatste meters nog dichtbij, maar moest zich tevreden stellen met de tweede plek.