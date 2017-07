IOC akkoord met dubbele toewijzing Spelen aan Parijs en Los Angeles

De twee steden moeten onderling gaan bepalen wie in de zomer van 2024 de organiserende stad van de Zomerspelen wordt en wie vier jaar later aan de beurt is.

Bij het IOC-congres in september volgt dan een definitieve beslissing over de toewijzing van beide Olympische Spelen.

Eigenlijk zou het IOC dit jaar alleen de Spelen van 2024 toewijzen. De twee overgebleven kandidaten Parijs en Los Angeles zijn volgens het bestuur echter zo goed, dat ze allebei een keer de Zomerspelen mogen organiseren. Het ontbrak ook aan andere geschikte kandidaten. Boedapest, Hamburg en Rome haakten eerder al af.

Zowel Parijs als Los Angeles mocht de Olympische Spelen al twee keer organiseren. De Franse hoofdstad deed dat in 1900 en 1924, de Amerikaanse stad in 1932 en 1984.

Tweede keer

Normaal gesproken wordt zeven jaar voor een Olympische Spelen een verkiezing gehouden, waarbij dan één stad wordt uitgekozen. In de lange historie van het mondiale sportevenement gebeurde het één keer eerder dat twee Spelen tegelijk werden toegewezen.

In 1921 bepaalde het IOC dat Parijs de Spelen van 1924 zou krijgen en Amsterdam die van 1928. De Fransen, die deze week bij de presentatie van hun 'bid' in Lausanne worden vertegenwoordigd door president Emmanuel Macron, willen precies honderd jaar later dolgraag weer het olympische evenement huisvesten.

De Amerikaanse krant Wall Street Journal meldde vorige maand dat Parijs in 2024 aan de beurt is en dat Los Angeles een flinke smak geld krijgt van het IOC als het vier jaar langer kan wachten. IOC-voorzitter Thomas Bach heeft dat verhaal ontkend.