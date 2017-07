Drievoudig ritwinnaar Kittel denkt dat hij bergetappes goed heeft verteerd

"Ik denk dat ik de bergetappes goed heb verteerd", aldus Kittel voor de start van de tiende rit in Périgueux. "Maandag heb wat kunnen ontspannen, al heb je nooit een echte rustdag in de Tour. Het is niet zo dat ik gisteren de hele dag in bed heb kunnen liggen."

De sprinter van Quick-Step Floors won deze Tour als de tweede, zesde en zevende etappe. In de vierde rit won de inmiddels uitgevallen Fransman Arnaud Démare de vlakke massasprint, maar toen kon Kittel niet meespurten omdat hij opgehouden was door een valpartij.

"We hebben gezien dat Marcel hier de snelste man in koers is", gaf de Noorse topsprinter Alexander Kristoff toe. "Maar vrijdag deed Dimension Data een heel goede lead-out en toen wonnen ze de rit bijna met Edvald Boasson Hagen. Er hadden toen eigenlijk twee man moeten winnen, zo close was het."

"Als je een heel goede lead-out doet, dan is er dus een kans om Marcel te verslaan. Maar het is wel een kleine kans."

Trentin

Kittel zal het dinsdag wel moeten doen zonder Matteo Trentin, die zondag in de koninginnenetappe ten val kwam en buiten tijd over de finish reed.

"Het is natuurlijk heel vervelend dat Trentin is uitgevallen", stelde Kittel. "Hij heeft veel moed getoond door nog door te rijden na zijn val, maar het mocht niet baten. Zijn uitvallen zal invloed hebben op de sprint van vandaag, maar als ploeg zullen we een manier vinden om zijn gemis te compenseren."

De groenetruidrager benadrukte aan het begin van de tweede Tourweek dat hij ritzeges nog steeds belangrijker vindt dan het puntenklassement. Kittel heeft na negen ritten een voorsprong van 52 punten op de nummer twee Michael Matthews en 82 punten op de nummer drie André Greipel.

"Maar mijn voorsprong in het puntenklassement kan heel snel kleiner worden als ik mijn kansen niet benut. Het zou heel tof zijn om de groene trui naar Parijs te brengen, maar Parijs is nog ver."

Snelle finale

De eerste etappe na de rustdag telt 178 kilometer. Onderweg zijn er alleen twee colletjes van de vierde categorie. De grootste hindernis zal waarschijnlijk de technische finale in Bergerac zijn.

Tussen kilometer drie en twee van de streep zijn er twee scherpe bochten naar rechts door rotondes en in de laatste kilometer zijn er twee bochten van negentig graden naar links. De laatste vijfhonderd meter is het rechtdoor naar de finish.

"Finales zijn altijd gevaarlijk in de Tour, maar ik denk dat het vandaag wel oké zal zijn", aldus Kittel. "Als we bij de laatste twee scherpe bochten aankomen, is het peloton normaal gesproken al langgerekt en dan moet het goedkomen."

De renners zijn om 13.25 uur officieel begonnen aan de tiende rit. De finish wordt verwacht tussen 17.15 en 17.40 uur.