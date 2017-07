Alles over GP Groot-Brittannië: 'Het drama van Verstappen is aangrijpend'

Silverstone maakt sinds 1987 onafgebroken deel uit van de Formule 1-kalender. De vraag is of dat de komende jaren ook nog het geval is.

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Eccelstone verlengde in 2010 het contract van het circuit op de racekalender tot 2027, maar de eigenaar van Silverstone, de Britse Racing Drivers' Club (BRDC), maakte dinsdag bekend gebruik willen te maken van een clausule waardoor het huidige contract na 2019 niet meer geldig is.

De BRDC schrijft de laatste jaren rode cijfers met de organisatie van de race. Het gaat om een verlies van 3,2 miljoen euro in 2015 en 5,4 miljoen euro in 2016.

''We verwachten dit jaar een vergelijkbaar verlies als in 2016'', zegt John Grant, voorzitter van de BRDC. "De Grand Prix is voor ons niet levensvatbaar onder de voorwaarden van het huidige contract."

Thuisrace

De Grand Prix op Silverstone is voor drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton een thuisrace. De Brit was er de afgelopen drie jaar de snelste. Vorig jaar won Hamilton vanaf poleposition, voor Verstappen en Nico Rosberg.

In de WK-stand verstevigde Sebastian Vettel afgelopen zondag zijn leidende positie door in Oostenrijk twee plekken voor Hamilton over de streep te komen (tweede om vierde). Het gat tussen het tweetal is nu twintig punten. "Het seizoen is nog lang, maar hoe groter het gat wordt, hoe groter de druk wordt", zei Hamilton.

Circuit: Silverstone

Aantal rondes: 52

Lengte circuit: 5,891 km

Aantal bochten:18

Recordwinnaars: Jim Clark: 5 (1962, 1963, 1964, 1965, 1967) en Alain Prost: 5 (1983, 1985, 1989, 1990, 1993)

Ronderecord: Mark Webber (Red Bull, 2013) 1.33,401

Laatste winnaars:

2016: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015. Lewis Hamilton (Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes)

2013: Nico Rosberg (Mercedes)

2012: Mark Webber (Red Bull)

De top tien van vorig jaar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.34.55,831

2. Max Verstappen (Red Bull) +8,250

3. Nico Rosberg (Mercedes) +16,911

4. Daniel Ricciardo (Red Bull) +26,211

5. Kimi Raikkonen (Ferrari) +1.09,743

6. Sergio Perez (Force India) +1.16,941

7. Nico Hulkenberg (Force India) +1.17,212

8. Carlos Sainz (Toro Rosso) +1.25,858

9. Sebastian Vettel (Ferrari) +1.31,654

10. Daniil Kvyat (Toro Rosso) +1.32,600

Koen Vergeer, schrijver van meerdere Formule 1-boeken en columnist van het tijdschrift Formule 1, vindt het jammer als Silverstone daadwerkelijk van de kalender verdwijnt.

"Silverstone is een circuit met een grote historie. Die geschiedenis rijdt eigenlijk altijd mee. Daar hebben helden van alle tijden gereden. Die band raak je kwijt als je op een nieuw circuit gaat rijden in Engeland. Ik vind dat je dat soort banen wel moet behouden. Daar zit de geschiedenis en de ziel van de Formule 1 in."

"Ik denk dat zondag de strijd tussen Vettel en Hamilton weer verder gaat. Dat is een van de verhalen van dit seizoen. Hoe vaker ze in een directe confrontatie komen, hoe beter dat is. Daar hoop ik op. Dat ze zij aan zij Copse Corner (de eerste bocht op Silverstone, red.) induiken."

"Ik kan momenteel geen uitgesproken favoriet aanwijzen. Hamilton kan best zo'n weekend hebben waarin hij overal vooraan rijdt, maar hij heeft het moeilijk. Ik denk dat Mercedes nog altijd de beste auto heeft, maar het loopt nog niet echt. Vooral met Hamilton niet. Zodra hij onder druk komt, gaat hij rare dingen doen. Hij moet zijn kop erbij houden."

"Als Hamlton blijft haperen, zou het best kunnen zijn dat Valtteri Bottas ook nog mee gaat doen om de wereldtitel. Maar ik denk toch dat hij gewoon de tweede rijder is van Mercedes. Hij heeft het in Oostenrijk goed gedaan, maar in rechtstreekse duels gaat hij het afleggen, denk ik."

Vergeer snapt de onvrede bij Verstappen. "Als er zo vaak verschillende dingen kapot gaan, stap je bijna in de auto met het gevoel: 'Wat zal er nu weer stuk gaan?' Ook omdat Red Bull heel moeilijk de vinger op de zere plekken kan leggen. Hij moet geduld hebben. Formule 1 is ook een langertermijnproject. Daar moet je aan denken."

"Iedereen weet hoe goed Verstappen is. Er komt vanzelf een moment dat hij weer op het podium eindigt. Dan is er opluchting en kan hij weer vooruit kijken. Pech duurt ook niet eeuwig. Hij moet gewoon doorgaan met wat hij aan het doen is. Als de auto een keer heel blijft, rijdt hij ook vooraan mee."

"Verstappen en zijn management zullen goed moeten kijken hoe Red Bull zich ontwikkelt. Je kan niet zomaar steeds van team naar team hoppen. Je moet goed naar de lange termijn kijken. Dan is Red Bull gewoon een goed team. De auto van Red Bull wordt steeds weer beter. Volgend jaar rijden ze meteen met de voorste mee als de regelementen hetzelfde blijven."

"Ik vind het seizoen tot dusver amusant. Het is leuk dat er ook rode auto's vooraan rijden en niet alleen grijze wagentjes. Het drama van Max is natuurlijk heel aangrijpend. Ik vind het ook zo sneu voor al die fans van Verstappen, zoals in Oostenrijk. Het levert mooie verhalen op, maar het is wel vervelend. Het is echt Formule 1. Niets is middelmatig. Het is de dood of de gladiolen. Dat is nu wel aan de gang met Verstappen."

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag 14 juli:

10.00 uur-11.30 uur: Eerste vrije training

14.00 uur-15.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 15 juli:

11.00 uur-12.00 uur: Derde vrije training

14.00 uur-15.00 uur: Kwalificatie

Zondag 16 juli:

14.00 uur: Race

Tussenstanden wereldkampioenschap

Coureurs:

1. Sebastian Vettel (Ferrari, 171 punten)

2. Lewis Hamilton (Mercedes, 151 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 136 punten)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull, 107 punten)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, 83 punten)

6. Sergio Perez (Force India, 50 punten)

7. Max Verstappen (Red Bull, 45 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 39 punten)

9. Carlos Sainz (Toro Rosso, 29 punten)

10. Felipe Massa (Williams, 22 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (287 punten)

2. Ferrari (254 punten)

3. Red Bull (152 punten)

4. Force India (89 punten)

5. Williams (40 punten)

6. Toro Rosso (33 punten)

7. Haas (29 punten)

8. Renault (18 punten)

9. Sauber (5 punten)

10. McLaren Honda (2 punten)

Volgende race: GP van Hongarije, 30 juli, Hungaroring