Verhoeven verwacht dat Gesink zich ook na nieuwe tegenslag terugknokt

"Het wordt een hele opgave om weer te revalideren, want mentaal is dit opnieuw een knak", zegt Verhoeven. "Maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij zich ook hier weer uit knokt."

Gesink ging zondag in de negende Tourrit al vroeg onderuit. De 31-jarige klimmer liep een stabiele breuk in zijn wervelkolom op, waar hij voorlopig met een op maat gemaakte korset van moet herstellen.

Het was zeker niet de eerste tegenslag uit de wielercarrière van de Varssevelder. Hij verdween al twee keer eerder uit de Tour door een val (2009 en 2012).

Ook moest hij in 2014 een operatie ondergaan voor hartritmestoornissen, kreeg hij later dat jaar te maken met vervelende familieomstandigheden en miste hij in 2016 de Tour door een valpartij een paar weken eerder in de Ronde van Zwitserland.

Antwoord

"Waarom hij weer? Die vraag stelden wij elkaar ook", aldus Verhoeven, die het eerste halfuur na de val moeite had om zich op de koers te focussen. "Ik heb er geen antwoord op."

"Zaterdag had hij nog een moment van glorie in de achtste etappe. Hij werd weliswaar tweede, maar de bevestiging dat hij mee kon doen om een ritzege gaf hem ontiegelijk veel voldoening. Iedereen zou hem die ritzege ook een keer gunnen."

Sneu

"Maar minder dan 24 uur later was hij uit koers. Hij heeft wat betreft training een heel jaar opgeofferd om hier in de Tour goed te zijn. Dan is dit zo ontzettend sneu voor hem."

Verhoeven ziet desondanks geen enkele reden waarom Gesink zou twijfelen over zijn carrière. "Hij is pas 31, wil gewoon wielrenner blijven en op het allerhoogste niveau presteren. En hij heeft zaterdag laten zien dat hij daar ook thuishoort als hij fit en gezond is."