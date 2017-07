Horner concludeert dat Verstappen 'tik op tik' moet incasseren

"Het is extreem zwaar wat Max nu doormaakt", zei de teambaas van Red Bull Racing bij Sky Sports. "Hij krijgt nu tik op tik."

De race voor Verstappen op het circuit van Spielberg zat er al na één bocht op. Door een kapotte koppeling kwam hij in de eerste meters amper vooruit en botste daarna met Fernando Alonso, die op zijn beurt door Daniil Kvyat werd aangetikt.

"Daarna had hij een nog groter probleem, maar we weten niet of beide defecten aan elkaar gerelateerd waren, dat kunnen we pas onderzoeken als we de auto weer in de pits hebben", zegt Horner. Het bleek voor de 19-jarige coureur onmogelijk om de race te vervolgen.

Sterker

Voor Verstappen is het al de vijfde keer in de laatste zeven races dat hij de finish niet haalt. Horner hoopt dat de Nederlander die teleurstelling kan omzetten in iets positiefs.

"Hij zal hier uiteindelijk sterker van worden en we moeten niet vergeten hoe jong hij nog is", benadrukt de teambaas. "Hij is zo geweldig bezig, als het hem een paar races meezit, denk ik dat hij zomaar drie races op rij kan winnen."

Ricciardo

Waar Verstappen dit seizoen wordt achtervolgd door pech, gaat het met Daniel Ricciardo juist uitstekend. De Australiër eindigde in Oostenrijk als derde en behaalde daarmee al zijn vijfde podiumplaats op rij.

Horner denkt dat Verstappen momenteel niet kan genieten van het succes van zijn Red Bull-collega. "Als je zelf met zo veel tegenslag wordt geconfronteerd, komt het extra hard aan als je teamgenoot podium na podium pakt."

Verstappen krijgt volgende week al de kans om zich te revancheren, want dan staat de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma. Vorig jaar eindigde de Nederlander op het circuit van Silverstone als tweede.