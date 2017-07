'Er kan een boek worden geschreven over deze koninginnenetappe'

"Ik denk dat we een boek kunnen schrijven over deze etappe", verzucht Visbeek in gesprek met NUsport.

Met Robert Gesink, nummer twee van het klassement Geraint Thomas en kanshebber Richie Porte waren er drie voorname uitvallers door harde valpartijen. Daarnaast gingen ook klassementsrenners Rafal Majka en Daniel Martin nog naar het asfalt.

"Vooral de valpartij van Porte zag er heel slecht uit", aldus Visbeek over de Australiër, die een gebroken heup en sleutelbeen opliep. "We kwamen er net voorbij met de auto. Luke Roberts (collega-ploegleider, red.) en onze mecanicien waren er even heel slecht van, want die konden hem zien liggen."

"Met de Grand Colombier en de Mont du Chat zaten er twee heel linke afdalingen in het parcours, daar kon je je weinig veroorloven."

Barguil

Team Sunweb leek lang buiten alle chaos te blijven. De Duitse formatie zat in eerste instantie met liefst vijf renners in een kopgroep van veertig en uiteindelijk bleek Barguil daarvan de sterkste.

De Fransman kwam als eerste over de top van de slotklim, maar werd in de afdaling overvleugeld door zijn landgenoot Romain Bardet. In het laatste vlakke stuk haakte Barguil nog aan bij Chris Froome, Fabio Aru, Jakob Fuglsang en Rigoberto Uran.

Dat groepje kwam terug bij Bardet en in het sprintje om de zege leek Barguil in eerste instantie de sterkste - hij juichte ook - maar enkele minuten na de finish was het toch Uran die werd uitgeroepen tot winnaar.

"Het was een wervelwind van emotie", stelt Visbeek over de minuten net voor en net na de finish. "Eerst dacht ik dat we de etappe gewonnen hadden, maar daarna ging er gejuich op in het kamp van Cannondale (de ploeg van Uran, red.). Op datzelfde moment kreeg ik de finishfoto onder ogen en die was onverbiddelijk."

"Dat is heel zuur, maar we hebben een fantastische rit gereden. Ik denk dat we bovenal trots mogen zijn op wat we vandaag hebben laten zien. We zijn er ingevlogen, zoals we zaterdag al aangekondigd hadden. De mannen hebben met een leeuwenhart gevochten."