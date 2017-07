Afgestapte Gesink: 'Als ik val, is het ook altijd raak'

"Ik heb een stabiele breuk, dus een operatie is niet nodig en er is ook geen gevaar voor uitval", vertelde Gesink vanuit het ziekenhuis in Oyonnax bij het NOS-programma De Avondetappe. "Dit gaat wel even duren."

Voor Gesink is het na 2009 en 2012 al de derde keer dat hij na een val vroegtijdig de Tour moet verlaten. "Ik val bijna nooit, maar als ik val is het ook altijd raak", concludeerde de klimmer, die zaterdag in de rit naar Station des Rousses nog tweede was geworden.

Gesink krijgt om het herstel te bevorderen een korset aangemeten. "Dat is om te voorkomen dat ik bewegingen maak die ik niet mag maken. En daarmee ben ik toch mobiel."

Rug

Gesink ging al vroeg in de negende etappe van Nantua naar Chambery onderuit, nota bene op een moment dat het peloton bergop reed. "Vlak voor me vielen een man of vier en ik struikelde daar overheen. Het ging eigenlijk helemaal niet zo hard."

"Ik viel met m'n billen op het asfalt en voelde het als het ware in mijn rug schieten."

Gesink krabbelde wel weer op, maar staan lukte amper. Zonder nog terug op de fiets te stappen, werd hij even later per ambulance afgevoerd. In het ziekenhuis werd een stabiele breuk in het onderste deel van zijn wervelkolom geconstateerd.

"Op zich gaat het wel. Ik lig op m'n rug en dat zal ik de komende dagen moeten doen. Het is vooral stilliggen."

Gesink richtte zich deze Tour niet op het klassement, maar hoopte een etappe te winnen. Desondanks was hij op de 46e plaats de beste Nederlander in de algemene rangschikking.